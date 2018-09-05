СКР не возбудил дело о давлении на депутатов на выборах во Владимире

Владимир, , 14:03 — REGNUM Во Владимире региональное СУ СК РФ не стало возбуждать уголовное дело по заявлению представителя КПРФ Максима Шевченко, который пытался баллотироваться на выборах губернатора. Об этом на пресс-конференции 5 сентября заявил сам Максим Шевченко, сообщило издание «Владимирские новости».

По словам несостоявшегося кандидата, СКР сослался на решение Владимирского областного суда, который не стал отменять решение избиркома об отказе в регистрации Максима Шевченко.

ИА REGNUM напоминает, что заявление в СКР было подано в июле 2018 года. Максим Шевченко заявил в нем, что на местных депутатов оказывается давление со стороны действующего губернатора Светланы Орловой. Депутаты якобы признавались коммунисту, что им угрожали потерей мандата, если они поставят подпись за него.

Выборы губернатора состоятся 9 сентября. На пост претендуют четыре человека: действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Сергей Глумов («Патриоты России»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»).

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