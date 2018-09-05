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Вакарчук: Украина не может быстро закончить гражданскую войну

Политика

Вместо этого ей следует сконцентрироваться на экономическом росте

Киев, 5 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Украина не может закончить гражданскую войну в Донбассе, заявил лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, сообщает 5 сентября «Украинская правда».

По его словам, закончить в скором времени военный конфликт на востоке страны Киев не может никаким образом. Вакарчук считает, что Украина должна сосредоточиться на собственном развитии, а не на военном противостоянии. Тогда Киев сможет выстроить отношения со всеми соседями на приемлемых для себя условиях, уверен музыкант.

Напомним, Вакарчук — один из потенциальных кандидатов в президенты Украины, как об этом говорят социальные опросы в стране. Сам музыкант заявлял, что его власть не интересует и что он не планирует выдвигаться в кандидаты в президенты Украины.

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Война в Донбассе
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