Дональд Трамп хочет сорвать операцию сирийских войск в Идлибе – версия

Москва, , 14:41 — REGNUM Внешнюю политику Америки всё больше определяют такие «ястребы», как государственный секретарь США Майк Помпео, нежели относительно вменяемые политики вроде министра обороны США Джеймса Мэттиса. Об этом 5 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Джеймс Мэттис, как ни странно, самый вменяемый человек из окружения [президента США Дональда] Трампа, но он теряет влияние, — констатировал Коновалов. — Влияние сейчас у Помпео, который откровенный «ястреб». Подобные ему лица сейчас определяют внешнюю политику США. Для Трампа ощущение победы и представление победы очень важно. Но возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы была победа? И вот здесь возникает одна из версий. Нужно сыграть до выборов, так чтобы сирийская операция (при российской поддержке) в Идлибе не началась. Если это случится, то Трамп представит это как свою победу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Трампа, военная операция правительственной армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от террористических группировок приведёт к крупной «гуманитарной трагедии».

«Русские и иранцы совершат фатальную гуманитарную ошибку, поучаствовав в этой вероятной гуманитарной трагедии, — уверен глава Белого дома. — Сотни и тысячи людей могут быть убиты».

Кроме того, Трамп заявил, что армия Асада при помощи РФ и Ирана не должна «бездумно атаковать» членов незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб, и мировое сообщество не должно этого допустить.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о возможной операции в Идлибе: «Тысячи людей могут быть убиты»