Трутнев вступил в права «главного по Арктике»

Москва, , 13:48 — REGNUM Вице-премьер Юрий Трутнев назначен председателем Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Соответствующий указ о назначении подписал на днях президент Российской Федерации Владимир Путин, об этом сообщает профильный телеграм-канал «Капитан Арктика».

Госкомиссия по Арктике существует как площадка для взаимодействия федеральных и региональных органов власти и профильных организаций при решении задач развития Арктической зоны Российской Федерации. Госкомиссия уточняет вектор госполитики в Арктике, куда входят вопросы эффективного использования Севморпути и ресурсной базы Севера, национальной безопасности, защиты социального благополучия, а также контроль за созданием единой нормативной системы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новом составе правительства вице-премьер Юрий Трутнев получил полномочия управления не только Дальним Востоком, но и Арктической зоной РФ.

В июльском интервью РИА Новости Юрий Трутнев заявил, что организация управления Арктикой в России имеет разрозненный характер, обязанности разбросаны по разным ведомствам и не складываются в единую систему."Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики, — сказал тогда вице-премьер. — На ее создание уйдет какое-то время. Мы будем создавать какой-то координационный орган, потому что без координации работа не может быть организована».

Напомним, ранее в правительстве РФ была озвучена идея создания проектного офиса по развитию Северного морского пути. В его состав могут войти представители Минтранса, Минприроды и Минэнерго. Однако потенциальный межведомственный орган выглядит как частичная копия уже существующей «арктической» госкомиссии.

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