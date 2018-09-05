Правительство Украины спекулирует на ЧС в крымском Армянске

Киев, , 13:48 — REGNUM Украинский министр по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Вадим Черныш заявил, что «российские власти Крыма пытались скрыть факт выброса опасных для людей ядовитых химических веществ в Армянске». По словам представителя киевского правительства, эти попытки «провалились», после того как часть ядовитых веществ ветром занесло на подконтрольную Украине территорию.

Свои заявления чиновник сделал сегодня, 5 сентября, в кулуарах Кабмина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Быстрый анализ (анализ почвы и воздуха в Херсонской области — ред.) делала Государственная пограничная служба вместе с ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям — ред.). Газоанализаторы показывают наличие там загрязняющих веществ. В частности, один из опасных — сернистый ангидрид, который может давать после взаимодействия с водой серную кислоту. Мы мониторим это на подконтрольной территории, а информационный пробел… говорит о том, что они (российские власти — ред.) в первые сутки пытались скрыть настоящую ситуацию. Ветер шел с подконтрольной украинской территории на неподконтрольную, и к нам не попали пары и вещества в наибольшей концентрации», — пояснил Черныш.

Он сообщил, что пока нет необходимости эвакуировать людей с подконтрольной Украине территории. Черныш заверил, что украинские власти постоянно мониторят экологическую ситуацию в регионе, и в случае угрозы обещает «моментальную реакцию» Киева.

«Мы мониторим и будем заказывать мониторинг… Очень странно, сначала говорят (российские власти — ред.), что никакой угрозы нет, а потом неожиданно всех эвакуируют и еще предлагают оздоровиться. Это значит, что уже признается вред для здоровья граждан… На нашей территории (в Херсонской области — ред.) пока такой ситуации нет. По нашим данным, ситуация не выходит на тот уровень, что надо срочно эвакуировать людей. Будем постоянно вести мониторинг. В случае угрозы власти отреагируют моментально. Сегодня туда (на Херсонщину — ред.) вылетела спецкомиссия. Несколько дней назад там отобрали пробы. Делают расширенный анализ почвы, воды и воздуха. Идет постоянный мониторинг. Надо брать около 200 проб на протяжении нескольких дней, чтобы смотреть динамику», — рассказал украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 23-го на 24 августа жители Армянска (Крым) заявили о выбросе неизвестного вещества в атмосферу. Позже премьер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выброс ядовитых веществ совершил завод «Титан». При этом вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко считает, что причиной вредных выбросов в Армянске и его окрестностях стали жара и длительное отсутствие осадков, которые привели к испарению химических веществ из кислонакопителей ООО «Титановые инвестиции». Работу завода «Титан» приостановили на две недели, из Армянска вывозят детей.

«Решение о каникулах — это предупредительная мера, а не «эвакуация», как некоторые пытаются представить… Никто никому не врал, никто дезинформацию жителям не давал. Гарантирую, я за свои слова отвечаю. Дежурство организовано в круглосуточном режиме», — заявил Сергей Аксенов.