Встреча лидеров Ирана, России и Турции пройдет 7 сентября — СМИ

Тегеран, , 13:50 — REGNUM Президенты Ирана, России и Турции встретятся в Тегеране в пятницу, 7 сентября, на саммите, который, как ожидается, определит судьбу сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство France Presse.

На саммите, посвященном урегулированию сирийского кризиса, глава Ирана Хасан Рохани, президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Ибдлибе.

Этот саммит станет третьей по счету встречей глав государств по Сирии.

«Ситуация в провинции Идлиб станет одной из основных тем переговоров саммита в Тегеране», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По данным ООН, в провинции Идлиб и прилегающих районах в настоящее время проживает три миллиона человек. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал президентов России и Турции «поговорить и найти решение, чтобы избежать «кровавой битвы» в Идлибе.

Ожидается, что в рамках саммита пройдет двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Турции.