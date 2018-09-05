Среда, 5 Сентября 2018 года
13:59:03 МСК

Встреча лидеров Ирана, России и Турции пройдет 7 сентября — СМИ

Политика

В Тегеране пройдет саммит глав государств Ирана, России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии

Тегеран, 5 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  Президенты Ирана, России и Турции встретятся в Тегеране в пятницу, 7 сентября, на саммите, который, как ожидается, определит судьбу сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство France Presse.

На саммите, посвященном урегулированию сирийского кризиса, глава Ирана Хасан Рохани, президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Ибдлибе.

Этот саммит станет третьей по счету встречей глав государств по Сирии.

«Ситуация в провинции Идлиб станет одной из основных тем переговоров саммита в Тегеране», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По данным ООН, в провинции Идлиб и прилегающих районах в настоящее время проживает три миллиона человек. Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал президентов России и Турции «поговорить и найти решение, чтобы избежать «кровавой битвы» в Идлибе.

Ожидается, что в рамках саммита пройдет двусторонняя встреча Владимира Путина с президентом Турции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное урегулирование по Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить