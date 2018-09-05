Израиль нанес удары по 202 целям в Сирии

Тель-Авив, , 13:41 — REGNUM 4 сентября Вооруженные силы Израиля опубликовали отчет. Подобный отчет делается каждый год накануне нового еврейского года Рош а-шана. В отчете ЦАХАЛ подводит итоги прошедшего года, делает выводы, а также излагает прогнозы на будущее.

Главным направлением, по мнению армии Израиля, является северное направление — это Сирия. Второе — южное, сектор Газа.

В отчете впервые публикуется информация по ударам по территории Сирийской Арабской Республики. Как правило, израильские военные не комментируют атаки на Сирию.

За восемнадцать месяцев ВС Израиля нанесли удары по 202 целям на территории Сирии. Данные цели, по мнению ЦАХАЛ, были связаны с присутствием Ирана в стране, а также снабжением оружием враждебных Тель-Авиву сил. Были атакованы 275 элементов сил противника. Применено около 800 ракет и бомб.

По мнению ЦАХАЛ, главная угроза Израилю — это присутствие Ирана на территории Сирии. ЦАХАЛ полагает, что после завершения гражданского конфликта в стране иранцы по-прежнему будут создавать свои базы в Сирии и проводить мероприятия по укреплению «Хезболлы».