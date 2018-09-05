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В Минске украинская сторона почтила память погибшего главы ДНР

Политика

Работа подгруппы по гуманитарным вопросам началась с минуты молчания

Минск, 5 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  Минутой молчания почтила память главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске 5 сентября, заявила представитель Луганской Народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева, сообщает «Луганский информационный центр».

По ее словам, работа подгруппы началась с почтения памяти Захарченко. Представителей независимых республик поддержала также украинская сторона, которая заявила, что чтит минутой молчания не только память главы ДНР, но и всех погибших в гражданской войне в Донбассе.

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Напомним, Захарченко погиб во время взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке 31 сентября. В ДНР заявили, что задержали украинских диверсантов, причастных ко взрыву.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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