В Минске украинская сторона почтила память погибшего главы ДНР

Минск, , 13:39 — REGNUM Минутой молчания почтила память главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске 5 сентября, заявила представитель Луганской Народной республики (ЛНР) в подгруппе Ольга Кобцева, сообщает «Луганский информационный центр».

По ее словам, работа подгруппы началась с почтения памяти Захарченко. Представителей независимых республик поддержала также украинская сторона, которая заявила, что чтит минутой молчания не только память главы ДНР, но и всех погибших в гражданской войне в Донбассе.

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Напомним, Захарченко погиб во время взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке 31 сентября. В ДНР заявили, что задержали украинских диверсантов, причастных ко взрыву.