Число мигрантов в Турцию за 2017 год увеличилось на 22,4%

Анкара, , 13:28 — REGNUM Турецкий институт статистики опубликовал информацию, в соответствии с которой число иммигрантов в страну увеличилось в 2017 году на 22,4%, достигнув 466 тыс. 333 человек, сообщает 5 сентября Anadolu.

Среди беженцев 52,3% приходится на мужчин и 47,7% — на женщин. 26,6% беженцев приходится на выходцев из Ирака, 10,4% — на жителей Афганистана, 7,7% — выходцы из Сирии, 5,7% — из Азербайджана и 5,6% — из Туркменистана.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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