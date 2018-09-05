Автор скандальных плакатов в Ярославле пояснил, кому они адресованы

Ярославль, , 13:22 — REGNUM Кандидат в депутаты Ярославской областной думы Константин Климсон рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что плакаты «вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле мэра» адресованы действующему главе города.

Вчера я написал заявление в УМВД в отношении мэра Слепцова. Эта ситуация касается не только Дзержинского района, в котором я избираюсь, а всего города, поэтому плакаты я повесил в разных районах. Закон о выборах говорит, что размещать агитацию можно на муниципальном имуществе. Заборы в городе являются таким имуществом. Я обращался в рекламные агентства, у них есть свободные площади и право размещать агитацию, но ничего более актуального, чем лозунги «миру — мир» они не размещают. Поэтому я пошел по такому пути. Сегодня сотрудник полиции снял плакаты, не составив даже протокола. Я написал заявление о превышении должностных полномочий сотрудником полиции. В отдел приезжал также заместитель мэра», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Климсон.

Климсон написал заявление в полицию как председатель ЯРОО «ПравоСудиЯ». Текст заявления размещен на сайте общественной организации. Заявитель просит проверить действия главы города Владимира Слепцова и руководителя фирмы-подрядчика при выполнении контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дзержинском районе в 2018 году. Контракт на 218 млн рублей выиграло АО «Группа компаний ЕКС».

Климсон полагает, что конкуренты «ЕКС» были не допущены к участию по надуманным основаниям. В заявлении указано и на то, что часть асфальтовой крошки, снятой на Ленинградском проспекте, исчезла. По мнению заявителя, она была похищена и использована для изготовления нового асфальта. По мнению кандидата в депутаты, эти действия попадают под статьи «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». В УМВД Ярославской области не смогли оперативно сообщить, поступило ли к ним данное заявление и проводится ли по нему проверка.

Общественник Темур Абдуллаев сомневается, что факты, изложенные в заявлении, соответствуют действительности.

Регенерация асфальта через крошку требует дорогостоящего оборудования, насколько я знаю, такого оборудования у «ЕКС» нет. Если бы они попробовали это сделать на обычном асфальтовом заводе, он бы просто вышел из строя. Кроме того, такая регенерация обходится дороже, чем производство нового асфальта. По поводу того, что крошка уходит «налево» — да, такое может быть, но тут виноват не мэр, а те рабочие, которые этим занимаются. По моим оценкам, обычно воруется не больше 20% крошки, остальное уходит на благоустройство — подсыпку частного сектора, ям и так далее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

По словам Константина Климсона, пока полиция отказывается возвращать снятые с улиц города плакаты. Выдвинувшая Климсона «Справедливая Россия» открестилась от этой инициативы.

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