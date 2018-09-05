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Донбасс в ожидании наступления Киева, Британия – катастрофы: Радио REGNUM

Политика

Краткий обзор информационной картины дня (14:00)

Донбасс в ожидании наступления Киева, Британия – катастрофы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 5 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM слушайте в 17:00 (время московское).

Также слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/606

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп хотел «убить диктатора», Порошенко живёт обещаниями: Радио REGNUM

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