Донбасс в ожидании наступления Киева, Британия – катастрофы: Радио REGNUM

Москва, 5 сентября 2018, 14:00 — REGNUM
- Индия отклонила совместное с Москвой производство автоматов;
- Киев готовится захватить Донбасс за пять суток;
- В Британии заявили о «катастрофическом» состоянии флота;
- На Дунае начались румыно-украинские военные учения Riverin-2018;
- Землетрясения на Южном Урале связывают с природными факторами.
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