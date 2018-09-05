Пострадавшего при покушении на главу ДНР чиновника выписали из больницы

Донецк, , 13:19 — REGNUM Из больницы выписали заместителя председателя совета министров Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Тимофеева, заявил директор Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Эмиль Фисталь, сообщает 5 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, у Тимофеева хорошее состояние после выписки из больницы, а его лечение идет по плану. Фисталь добавил, что четыре человека, пострадавшие от взрыва во время покушения на главу ДНР Александра Захарченко, еще остаются в больнице.

Напомним, Захарченко и его охранник погибли во время взрыва в ресторане «Сепар» 31 августа в Донецке. Также от взрыва пострадали 12 человек, пятеро из них были госпитализированы.