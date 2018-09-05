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Выборы главы Екатеринбурга: гордуме представят всех 19 кандидатов

Политика

К избранию рекомендованы трое

Выборы главы Екатеринбурга: гордуме представят всех 19 кандидатов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Екатеринбург, 5 сентября 2018, 13:18 — REGNUM  Депутаты Екатеринбургской городской думы будут выбирать мэра из 19 кандидатур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Решение представить думе всех дошедших до финала кандидатов было принято на заседании конкурсной комиссии, которое прошло 5 сентября. Таким образом, те из них, кто не был рекомендован к избранию, ещё имеют шансы стать главой муниципалитета.

Напомним, комиссия рекомендовала к избранию троих участников конкурса. Среди них Надежда Абакумова, Александр Высокинский и Виктор Маслаков. Из остальных 16 кандидатов наблюдателями в качестве возможных фаворитов были названы вице-мэр Алексей Кожемяко и депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Кто станет главой города, решит уже гордума. Возможно, это произойдёт до конца сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия в Екатеринбурге определилась с кандидатами на пост мэра

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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