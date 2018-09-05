Выборы главы Екатеринбурга: гордуме представят всех 19 кандидатов

Екатеринбург, , 13:18 — REGNUM Депутаты Екатеринбургской городской думы будут выбирать мэра из 19 кандидатур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Решение представить думе всех дошедших до финала кандидатов было принято на заседании конкурсной комиссии, которое прошло 5 сентября. Таким образом, те из них, кто не был рекомендован к избранию, ещё имеют шансы стать главой муниципалитета.

Напомним, комиссия рекомендовала к избранию троих участников конкурса. Среди них Надежда Абакумова, Александр Высокинский и Виктор Маслаков. Из остальных 16 кандидатов наблюдателями в качестве возможных фаворитов были названы вице-мэр Алексей Кожемяко и депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Кто станет главой города, решит уже гордума. Возможно, это произойдёт до конца сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия в Екатеринбурге определилась с кандидатами на пост мэра