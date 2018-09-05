Лондон готов выдвинуть обвинения гражданам России по делу Скрипалей

Лондон, , 13:16 — REGNUM У Великобритании достаточно доказательств, чтобы выдвинуть против двух граждан России обвинения за покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением 5 сентября выступил начальник контртеррористического отдела Скотланд-Ярда Ричард Уолтон. По его словам, обвинения будут выдвинуты против Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, предполагаемое покушение на Скрипалей было совершено 4 марта нынешнего года. Британские власти обвиняют в произошедшем Россию и лично президента страны Владимира Путина. Лондон указывает, что либо приказ об убийстве был направлен напрямую из Москвы, либо из-за ее халатности опасное отравляющее вещество попало в руки злоумышленникам. Отравление Скрипалей стало причиной высылки ряда дипломатов из стран Запада, а также введения серии санкций против России.