Спикер со справкой сумел привлечь внимание, но не осознал последствий

Киев, , 13:09 — REGNUM Делая свои высказывания о Гитлере, спикер Верховной рады Андрей Парубий прекрасно осознавал, что привлечет к себе внимание, но не сумел осознать другого — каким будет последствие этого внимания, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 сентября, политический психолог Владимир Васильев, комментируя заявления спикера украинского парламента о Гитлере.

Ранее Андрей Парубий в эфире украинского телеканала ICTV заявил: «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Я этим занимался на научном уровне. Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Гитлер в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить».

У любого нормального человека отношение к Гитлеру вполне однозначное и никаких комментариев не требует. Вместе с тем нельзя говорить о том, что Парубий полностью неправ, ведь в определенном смысле «прямая демократия» в Германии действительно была. Другое дело, что этот факт, разумеется, нельзя вырывать из общего, вполне определенного контекста.

Справка о легкой форме умственной отсталости скорее всего никак не помешала Парубию осознавать тот факт, что своим эпатажным заявлением он привлечет к себе много внимания. Но есть другая вещь, которую он, очевидно, не понимает. Когда одно из первых лиц государства делает такие заявления, это наносит огромный ущерб престижу как самой Украины, так и ее власти.

В практической плоскости это может привести, например, к прекращению иностранной финансовой помощи от ряда государств, где найдутся влиятельные люди, политические силы, которые будут возмущены его заявлением.

Но украинская политическая система никак не может предотвратить такие события. Она, мягко говоря, не очень управляемая. Есть несколько центров силы, действующих независимо друг от друга. Управляемость государством давно нарушена.