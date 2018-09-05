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Индонезия возведет культурный и информационный центр в Гельнхаузене

Политика

Решение было принято благодаря визиту министра образования и культуры Индонезии в Германию

Джакарта, 5 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Индонезия создаст культурный и информационный центр во Франкфурте, Германия, сообщает МИД Индонезии.

Это решение было принято благодаря визиту министра образования и культуры Индонезии Мухаджира Эффенди во Франкфурт в первых числах сентября.

Индонезийский культурный и информационный центр планируется возвести в городе Гельнхаузен, расположенный в 40 км от Франкфурта.

Ожидается, что открытие индонезийского культурного и информационного центра станет окном для познания индонезийской культуры для немцев и европейцев в целом. Помимо музея, в этом месте также будет расположен отель в яванском стиле.

Генеральный консул Индонезии во Франкфурте оценил огромный потенциал сотрудничества между Индонезией и Германией. «Франкфурт может стать центром индонезийской культуры и технологического сотрудничества между Индонезией и Германией», — заявил он.

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Внешняя политика Индонезии
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