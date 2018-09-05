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Премьер-министр Украины проигнорировал решение суда

Политика

Суд постановил приостановить внедрение новых государственных строительных норм

Премьер-министр Украины проигнорировал решение суда
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Киев, 5 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Внедрение новых государственных строительных норм «Планировка и застройка территорий» должны быть продолжены на Украине, невзирая на решение суда, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 5 сентября «112 Украина».

По его словам, введение новых строительных норм — это «честное и справедливое решение», а постановление Киевского окружного административного суда о приостановке действия приказа является «компрометирующим».

Как заявил министр регионального развития, строительство и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, остановить введение в действие новых строительных норм «невозможно».

Напомним, действие приказа о введении норм было приостановлено послед подачи иска одной из ландшафтных компаний.

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Политическая жизнь Украины
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