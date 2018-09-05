Депутат о выборах на Украине: идёт скупка голосов, которой никогда не было

Киев, , 12:45 — REGNUM На Украине президентские и парламентские выборы пройдут по старой системе. Верховная рада не успеет изменить Избирательный кодекс. Об этом 5 сентября в кулуарах Рады заявил внефракционный депутат Борислав Береза.

«Следующие выборы пройдут по старой системе, её не успеют изменить… Мажоритарку надо отменять, но я не верю, что этот кодекс пройдет. Объясню почему, во-первых, там четыре тысячи правок. Правки будут отменены в большом количестве. Чтобы их рассмотреть, нужно больше двух недель. За две недели мы не пройдем», — прогнозирует Береза.

Он считает, что многие депутаты Рады не заинтересованы в отмене мажоритарной системы, поскольку это уменьшит возможность для подкупа избирателей.

«Большое количество списочников, которые пришли в Раду, сейчас ищут себе округ, где они могут пройти. Они понимают, что по списку они никому не нужны, или они токсичны, или они понимают, что их время кончается… Наблюдая, что происходит на округах, как засевают деньгами, гречкой, где-то ремонтами и прочим. Идет скупка голосов, которой никогда не было. Мажоритарку надо убивать. Даже если я не смогу пройти в парламент, если не будет мажоритарки, это не страшно. Украина должна пройти такое очищение, когда люди, которые покупают, не смогут попасть в парламент. К сожалению, они будут покупать места в некоторых списках, но там также надо будет пройти, это не будет легко», — добавил Береза.

При этом он подверг критике действующую избирательную систему в местные советы Украины, которая в 2015 году была на 100% скопирована Радой со старого законодательства, которое регулировало выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

«В 2015 году мы уже изменили избирательную систему для избрания в местные советы. После этого получилась очень интересная история, когда некоторые районы остались без депутатов, а у некоторых районов два-три депутата. К сожалению, этот законопроект — на 100% калька с выборов в думу Санкт-Петербурга 2011 года. Да. И это надо менять. Они от этого отказались, потому что поняли, что это было дурное законодательство. Но мы скопировали. Мне стыдно за это. Это нужно менять, потому что каждый округ, каждый микрорайон должен иметь своего представителя в местной власти», — считает Береза.

Он также призвал власти изменить действующий состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), поскольку она, по его словам, утратила свою легитимность.

«Этот ЦИК законный, но он нелегитимный. Они сидели несколько лет. К ним нет доверия, очень много скандалов. Чтобы следующий парламент был легитимным и пришел с доверием, чтобы следующий президент сказал: «Видите, я пришел с новым ЦИК, не со старым, с которым можно договариваться». Более того, есть сильное давление со стороны наших западных партнеров. Они также говорят о том, что это надо Украине. Я верю, что будет очень трудно, но через эти тернии мы пройдем и выберем новый ЦИК», — подытожил Береза.

Напомним, 23 января 2018 года президент Порошенко подписал представление о назначении новых членов ЦИК. Он предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Ирину Ефремову, Андрея Евстигнеева, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову. 5 февраля президент внес в Раду представление на 14 членов ЦИК. Рада должна назначить 13 членов. При этом Порошенко не включил в состав ЦИК представителей «Оппоблока».

Как сообщалось, ранее сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко обвинил президента Порошенко в желании создать «карманную» ЦИК.