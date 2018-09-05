В Кронштадте могут увековечить память об Александре Захарченко

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM В городе воинской славы Кронштадт (входит в состав Санкт-Петербурга) одному из парков предложили присвоить имя Александра Захарченко, главы Донецкой народной республики, погибшего в результате теракта в Донецке 31 августа 2018 года. Об этом заявил в соцсети Сергей Лисовский, председатель петербургской общественной организации «Союз Донбассовцев».

В то же время в администрации Кронштадтского района предлагают не спешить с выводами: эта идея имеет право на существование, но она должна пройти все стадии общественного обсуждения. И только получив поддержку горожан, может быть реализована.

По данным Сергея Лисовского, инициатором увековечивания имени Захарченко стал Молодёжный совет Кронштадта. «Союз Донбассовцев» полностью поддержал это предложение кронштадтской молодежи.

«Это очень хорошая инициатива и я рад, что петербургская молодёжь сама проявляет такую инициативу. Это показатель высокого уровня гражданственности и сочувствия народу Донбасса. Это по нашему — по-русски!», — заявил Лисовский.

Он также добавил, что считает необходимым установку памятника погибшему главе ДНР в Санкт-Петербурге. Лисовский напомнил, что в парке Екатерингоф в советские годы был установлен большой памятник героям «Молодой Гвардии» из Краснодона, погибшим от рук фашистов. «Это мощная духовная связь Санкт-Петербурга и Донбасса. А ребята из Кронштадта просто молодцы!», — отметил Сергей Лисовский.

В свою очередь, пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрей Краснобаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что «никакие топонимические решения не могут быть приняты без широкого общественного обсуждения».

В таком обсуждении должны принять участие общественные организации Кронштадта, местные СМИ, а также недавно обновленный за счет наиболее уважаемых кронштадтцев общественный совет при администрации района. Своё мнение должны высказать и рядовые жители города.

Краснобаев отметил, что в последнее время было выдвинуто сразу несколько инициатив о переименованиях топонимических объектов в Кронштадте, речь шла как о возвращении исторических названий, так и о присвоении новых. Однако все эти идеи пока не получили необходимой общественной поддержки.

Читайте ранее по теме: В Кронштадте увековечат Николая Гумилева вместо Карла Либкнехта