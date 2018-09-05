Дума Великого Новгорода пятого созыва завершила работу

Великий Новгород, , 12:34 — REGNUM Дума Великого Новгорода пятого созыва сегодня, 5 сентября 2018 года, завершила свою работу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил председатель думы Владимир Тимофеев, закрывая внеочередное заседание городского парламента.

Выборы депутатов нового созыва городской думы состоятся в единый день голосования 9 сентября, планируется, что первое заседание новой думы Великого Новгорода состоится 27 сентября 2018 года.

На последнем заседании нынешней думы выступил депутат Государственной думы РФ Антон Морозов (фракция ЛДПР). Он заявил о высокой политической культуре в Великом Новгороде.

«Ситуация в областном центре определяет ситуацию в области в целом. И важно, чтобы здесь, в Великом Новгороде, принимались выверенные управленческие решения, и тогда город может «подтягивать» всю область», — заявил он.

Он отметил, что «исполнительная власть активно принимает участие в работе представительного органа».

«Ведь если исполнительная власть, по сути, игнорирует действия представительной власти — это приводит к определённому диссонансу», — заявил депутат Госдумы.

Выступил и мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев. Градоначальник прокомментировал интервью кандидата на пост мэра Сергея Бусурина газете «Новгородские ведомости» под заголовком «Великий Новгород потерял свои амбиции».

«Я думаю, у кого-то слишком большие амбиции, наверное, это моё мнение. Новгород не потерял свои амбиции. Все дебаты, споры, которые у нас были здесь, разного толка ‑ и политические, и экономические, и личностные — были направлены на то, чтобы наш Великий Новгород амбиции не терял», — заявил мэр, отметив, что «амбиций иногда даже было и слишком».

Он также лично поблагодарил ряд депутатов из разных фракций, с которыми, по словам Бобрышева, ему приходилось больше всего общаться, вне зависимости от их позиции.

«Когда будет консолидация между исполнительной и представительной властью на уровне города, тогда можно будет с большим результатом отстаивать интересы нашего города — флагмана нашей губернии», — заявил Юрий Бобрышев.

Напомним, дума Великого Новгорода пятого cозыва начала свою деятельность 8 сентября 2013 года. В думе были образованы пять депутатских фракций —партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», ЛДПР. Всего было проведено 85 заседаний думы, в том числе 30 внеочередных.