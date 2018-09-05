В Раде предлагают отправить в отставку главу «Нафтогаза»

Киев, , 12:35 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Петр Порошенко хотят поднять цены на газ для населения с 6958 грн. (244 долл.) за 1000 м³ до 13 тыс. грн. (456 долл.). Об этом 5 сентября в кулуарах Рады заявил глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

«Повышение цен на газ для населения — это инфляция, это рост цен, это деиндустриализация экономики, это обнищание украинцев. Вот это цель МВФ… За это также отвечает президент, президент Порошенко подписал меморандум, где брали обязательства о повышении цен на газ и о продаже земли… У нас сегодня 4,5 тыс. грн. (без налога на добавленную стоимость) за 1 тыс. кубов газа, а не 12−13 тыс., как сегодня предлагает власть», — рассказал Ляшко.

Он сообщил, что у правительства есть возможности снизить цены на газ.

«Они хотят взять кредит, чтобы и дальше грабить людей. Мы — против этого. Есть все возможности снизить цены на газ. Цена на газ должна быть справедливой… Главное, что сегодня власть ограничила субсидии. Миллионы людей не знают, будут ли у них субсидии. Когда человек получает минимальную пенсию или минимальную зарплату, субсидия — это выход, чтобы не пойти с протянутой рукой», — добавил Ляшко.

Депутат также заявил о необходимости отправить в отставку главу компании «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева за неэффективное управление компаний и остановить разграбление «Нафтогаза».

"И ключевое, почему на этом должен наживаться «Нафтогаз»? Почему Коболев получает по 3 млн зарплаты в месяц. За чей счет? За счет бабушек, дедов, безработных, трудящихся, которые последнее отдают, чтобы главе «Нафтогаза» Коболеву заплатить 3 млн в месяц и 45 млн евро премии. В Киеве нет горячей воды. Миллионы жителей Киева страдают из-за деятельности «Нафтогаза», который фактически заблокировал возможность получать людям горячую воду. Поэтому мы требуем отставки Коболева с должности главы «Нафтогаза», снижения цен на газ и прекращения дерибана «Нафтогаза»… Хватит этим «кобелинам» получать такие космические зарплаты. В отставку должен уйди и не грабить людей», — подытожил Ляшко.

Как сообщалось, 3 сентября премьер-министр Владимир Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения.

«Моя задача — при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что повышение цен на газ является одним из требований Международного валютного фонда для выделения Украине очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики. Гройсман обещает принять окончательное решение о повышении цен на газ в сентябре.

Напомним, 28 августа кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн. (244 долл.) за 1000 м³ (6,958 грн., или 0,24 долл .за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.