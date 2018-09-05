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МИД Германии: «режим тишины» в Триполи должен соблюдаться неукоснительно

Политика

Защита гражданских лиц должна быть главным приоритетом, отметили в немецком министерстве иностранных дел

Берлин, 5 сентября 2018, 12:28 — REGNUM  Соглашение о прекращении огня в Ливии, достигнутое при участии Организации Объединенных Наций (ООН), является важным для прекращения эскалации насилия в стране. Об этом говорится в опубликованном 5 сентября пресс-релизе МИД Германии.

Отмечается, что «режим тишины» после недавних столкновений в Триполи следует соблюдать всем сторонам конфликта.

«Не должно применяться оружие, эскалации конфликта можно избежать. Защита гражданских лиц должна быть главным приоритетом», — говорится в заявлении германского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября заседающее в Триполи правительство национального согласия ввело в ливийской столице режим чрезвычайного положения. По сведениям СМИ, причиной этого решения стало увеличивающееся количество жертв столкновений противоборствующих вооруженных группировок на юге Триполи, начавшихся 26 августа 2018 года.

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Гражданская война в Ливии
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