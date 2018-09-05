МИД Германии: «режим тишины» в Триполи должен соблюдаться неукоснительно

Берлин, , 12:28 — REGNUM Соглашение о прекращении огня в Ливии, достигнутое при участии Организации Объединенных Наций (ООН), является важным для прекращения эскалации насилия в стране. Об этом говорится в опубликованном 5 сентября пресс-релизе МИД Германии.

Отмечается, что «режим тишины» после недавних столкновений в Триполи следует соблюдать всем сторонам конфликта.

«Не должно применяться оружие, эскалации конфликта можно избежать. Защита гражданских лиц должна быть главным приоритетом», — говорится в заявлении германского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Пушков: НАТО довело Ливию до катастрофы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября заседающее в Триполи правительство национального согласия ввело в ливийской столице режим чрезвычайного положения. По сведениям СМИ, причиной этого решения стало увеличивающееся количество жертв столкновений противоборствующих вооруженных группировок на юге Триполи, начавшихся 26 августа 2018 года.

Читайте также: В Триполи в Ливии введено чрезвычайное положение