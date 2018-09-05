«Нужно закрепить ассоциативный ряд между Гитлером и Парубием»

Киев, , 12:28 — REGNUM Комплиментарно высказываясь о Гитлере, спикер Верховной рады Андрей Парубий прямо и открыто говорит о том, что думает, и общественность должна не осуждать его за это, а закреплять ассоциативный ряд «Гитлер — Парубий — Майдан», написал на своей странице в Facebook в среду, 5 сентября, экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов.

Ранее Андрей Парубий в эфире украинского телеканала ICTV заявил: «Я сам огромный сторонник прямой демократии. Я этим занимался на научном уровне. Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Гитлер в 30-х годах. Мы должны об этом тоже помнить».

СМИ обсуждают заявление функционера Народного Фронта Парубия, заявившего вчера, что Гитлер был демократом.

Я не комментировал этого, потому что не видел в этом ни новой сенсации, ни повода. Обычно я критикую тех, кто врёт, блефует и морализаторствует.

А этот о Гитлере не врёт, он так реально думает и прямо говорит, он не скрывается и не прячется. Это его публичное мнение, идеология, взгляды, мысли.

Общественность должна не осуждать Парубия, а закреплять ассоциативный ряд между ним, Майданом и Гитлером, добавил Портнов:

Мы не должны его осуждать за приверженность этим идеям. Наша задача — не критиковать его, а рекламировать, чаще показывать, цитировать и сравнивать с его нацистским прообразом.

И мы должны упоминать его высказывание о Гитлере не только в его контексте, но и в контексте его политической силы, парламентской коалиции, партий Майдана и революции достоинства.

Здесь один ассоциативный ряд, и мы должны максимально за ними его закрепить.