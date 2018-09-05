Израиль перекрыл КПП на границе с сектором Газа

Тель-Авив, , 12:25 — REGNUM Военные Израиля перекрыли главный пограничный пункт с сектором Газа, после того как сотни палестинцев начали забрасывать его камнями, сообщает 5 сентября Associated Press.

КПП будет закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены повреждения, нанесенные манифестантами. Ранее, 4 сентября израильские военные разогнали аналогичную манифестацию, применив слезоточивый газ.

Напомним, с конца марта 2018 года ситуация на израильско-палестинской границе значительно осложнилась, причиной тому стало убийство израильскими военными более 120 палестинцев, вышедших на акции протеста.

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