На Украине заявили о выплате МВФ более $600 млн

Киев, , 12:20 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом месяце выплатил Международному валютному фонду (МВФ) более $600 млн, об этом 5 сентября сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в начале августа в пользу МВФ было выплачено $360 млн на погашение тела кредита и еще $86,8 млн — в качестве выплат по процентам.

Кроме того, в конце августа был проведен платеж на сумму $160 млн, а в ноябре Украина планирует перечислить еще порядка $51 млн, добавили в НБУ.

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Напомним, в текущем году Украина должна выплатить МВФ $1,5 млрд. В общей сложности в 2018 году украинское правительство выплатит $6,302 млрд, из которых $4,088 млрд — внутренний долг, $2,213 млрд — внешний долг. Вместе с тем в следующем году Киев ждут выплаты по долгам в размере $5,81 млрд, а в 2020—2022 годах — еще $15,16 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным повышение цены на газ для населения, являющееся одним из требований Международного валютного фонда для выделения Киеву очередного транша, который поможет стабилизировать состояние экономики.

При этом украинский премьер считает, что за внешние кредиты, которые с 2005 года набирали чиновники правительства, должно расплачиваться население Украины.

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