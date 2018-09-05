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Назначен министр природных ресурсов Бурятии

Политика

Республиканское минприроды возглавил Вадим Кантор

Улан-Удэ, 5 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов указом №166 от 5 сентября 2018 года назначил министром природных ресурсов республики Вадима Кантора. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Назначить Кантора Вадима Евгеньевича министром природных ресурсов Республики Бурятии, членом правительства Республики Бурятия», — говорится в указе, вступившем в силу со дня подписания — 5 сентября.

До нового назначения Кантор занимал пост заместителя генерального директора Фонда регионального развития Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года минприроды Бурятии возглавлял Юрий Сафьянов. В апреле 2018 года он ушёл в отставку с этого поста по собственному желанию.

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