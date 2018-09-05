Центр Кудрина с нового года попадет «под крыло» Минэкономразвития РФ

Москва, , 12:14 — REGNUM С начала 2019 года Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина перейдет под контроль Минэкономразвития России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство News.ru.

Отмечается, что после ухода главы ЦСР Алексея Кудрина на должность руководителя Счетной палаты, необходимость в полноценной деятельности центра отпала, и после сокращения части сотрудников он продолжит работу в качестве исследовательского и аналитического центра под кураторством Минэкономразвития РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе «Стратегия развития страны 2018−2024», опубликованном ЦСР в апреле 2018 года, говорилось, что пенсионный возраст в России к 2034 году должен вырасти до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

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