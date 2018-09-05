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Трамп сможет ответить на вопросы по «российскому делу» письменно — СМИ

Политика

Спецпрокурор «слегка смягчил» свои требования относительно формата ответа Трампа

Трамп сможет ответить на вопросы по «российскому делу» письменно — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 5 сентября 2018, 11:57 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направит спецпрокурору США Роберту Мюллеру свои ответы на вопросы по делу о «российском вмешательстве в выборы» в письменном виде. Об этом пишет 4 сентября The New York Times.

По сведениям издания, Мюллер «слегка смягчил» свои требования относительно формата ответа Трампа на вопросы и разрешил американскому лидеру ответить на некоторые из них в письменном виде. В то же время спецпрокурор США подчеркнул, что он не отказывается от намерения задать Трампу вопросы и в «очном» формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал «незаконным» расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

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