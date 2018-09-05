Демурин: нарастание напряженности между Россией и США неизбежно

Москва, , 11:56 — REGNUM Напряжённость в отношениях России и США нарастает, и это абсолютно естественный, неизбежный процесс. Россия и США — это мировые полюса с противоположными зарядами, и в данном случае не на первом месте стоит вопрос о том, кто каким знаком — плюсом или минусом — наделит Москву и Вашингтон, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

В отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно нарастает напряженность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров4 сентября в эфире Первого канала. По его словам, об этом свидетельствует продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам РФ.

Данность заключается в том, что они — разные и их чрезмерное сближение может вызвать замыкание, серьёзную глобальную «аварию». Именно сближение, в то время как их нахождение на разумной дистанции — залог продолжения мировой истории.

В терминах цивилизационного подхода данную проблему глубоко осветил полтора века тому назад в своём исследовании «Россия и Европа» наш великий соотечественник Николая Яковлевич Данилевский. Он был, напомню, первооткрывателем этого подхода — Освальд Шпенглер писал об этом полвека спустя, а Арнольд Тойнби и того позже, — только называл цивилизации более доходчиво: культурно-историческими типами. Его труд стоит читать и перечитывать, поэтому в данном контексте остановлюсь только на одной его мысли: различные культурно-исторические типы никогда не могут быть союзниками, не могут соединяться.

Ломать это правило значит нарушать естественный ход вещей. Тем не менее, Запад и его ставленники в России пытаются это сделать. Но сделать это можно только одним способом: растворив русский культурно-исторический тип в англо-саксонском (романо-германский тип англосаксы под себя уже подмяли).

Этому растворению, то есть ликвидации исконной России, воспротивился не Владимир Путин, не Сергей Лавров или Сергей Шойгу; не Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов или кто-то ещё лично, хотя и они и все мы лично тоже, — этому воспротивилось само естество русской культуры и истории, её народный дух. И тут уже ничего не поделаешь. Как бы кто ни хотел держать свои деньги на Западе или беспрепятственно ездить туда, или учить там своих детей, но он, даже опасаясь признаться себе в этом, хочет делать всё это, имея за плечами Россию, а не подмандатную территорию типа, скажем, современной Украины или Латвии.

Сегодня американцы не могут смириться с тем, что в 1990-е продемонстрировали всему миру своё культурно-историческое недомыслие. Новое прикрытие для их возрастающей агрессии — Дональд Трамп, приходу которого к власти так радовались, как мы помним, наши «недомыслители».

Итак, ни нагнетанием политической конфронтации, ни экономическим давлением, ни мерами военного устрашения естественный ход истории англосаксам не изменить. Он на нашей стороне, и все нормальные граждане России это понимают — пусть даже и сам установившийся у нас общественно-политический режим кому-то не нравится.

Единственный вариант для США — попытаться изменить ход истории войной. Это за века существования нашего отечества бывало и не раз, поскольку путь к мировому господству все тираны пытались проложить через Россию. Для таких есть рекомендация Александра Сергеевича Пушкина:

«…Так высылайте ж к нам, витии, Своих озлобленных сынов: Есть место им в полях России, Среди нечуждых им гробов».

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