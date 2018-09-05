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Верховный суд Израиля подтвердил право на снос бедуинской деревни

Политика

Через неделю на оккупированной территории Западного берега реки Иордан будет уничтожено еще одно поселение

Тель-Авив, 5 сентября 2018, 12:01 — REGNUM  Верховный суд Израиля отклонил ходатайство против сноса бедуинской деревни на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 5 сентября Reuters.

Временный запрет на снос, вызванный ходатайством противников сноса, продлится до следующей недели, а затем поселение будет уничтожено. Данный факт вызвал бурю протеста среди палестинцев.

Напомним, строительство поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан еврейским государством является причиной конфликтов между израильтянами и палестинцами.

Международное сообщество не признает подобного права со стороны Израиля, так как считает, что Тель-Авив незаконно занимает данные территории.

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