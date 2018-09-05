Во Франции назначены новые министр экологии и министр спорта

Париж, , 12:00 — REGNUM Председатель национальной ассамблеи Франции Франсуа де Руги заменил Николя Юло на посту министра экологии, а Роксана Марасиняну заняла место Лоры Флессель в качестве министра спорта, сообщает France 24.

В 44 года Франсуа де Руги впервые «выиграл» министерский портфель. Логичный выбор, по словам Паскаля Дюрана, приближенного к Николя Юло. «Франсуа де Руги дал обещание большинству и имеет настоящие экологические убеждения», — заявил бывший национальный секретарь.

Кроме того, бывшая пловчиха Роксана Марасиняну, 43 лет, чемпионка мира на дистанции 200 метров на спине, назначается министром спорта вместо Лоры Флессель, которая объявила о своем уходе по личным причинам.

Напомним, министр экологии Франции Николя Юло ушел в отставку 28 августа, а министр спорта Лора Флессель объявила о своей отставке во вторник, 4 сентября.

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