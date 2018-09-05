Оппозиция отстояла конкуренцию в конкурсе на пост мэра Великого Новгорода

Великий Новгород, , 11:49 — REGNUM Порядок избрания мэра Великого Новгорода по конкурсу видоизменили, с учётом поправки от оппозиции, настоявшей на повторном конкурсе на пост градоначальника в случае одного-единственного кандидата. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за такое решение проголосовали депутаты думы Великого Новгорода сегодня, 5 сентября, на внеочередном заседании.

Инициатор изменения процедуры, вице-спикер гордумы Константин Демидов («Единая Россия») высказал сожаление о том, что «вопрос перетёк в политическую плоскость». При этом ко второму чтению проекта документа поправки депутата Сергея Симоненко («Справедливая Россия»), озвученные при первом чтении проекта, были расширены: в них чётко прописали, что делать в том случае, если все кандидатуры снялись или осталась только одна.

«В этом случае проводится повторный конкурс», — заявил Демидов.

При этом он добавил, что ему как юристу такая точка зрения не нравится, так как «полностью не устраняет возможность злоупотреблений для политических спойлеров».

Поправку Сергея Симоненко поддержали большинство депутатов — 27 человек, один воздержался.

Поправка вице-спикера Евгения Кузикова («Справедливая Россия»), который предлагал иначе определять кворум для конкурсной комиссии — чтобы не ней присутствовало и больше половины от числа депутатов, и больше половины от числа представителей от губернатора — поддержки большинства депутатов не получила.

В целом за документ проголосовали 20 депутатов. Шесть проголосовали против, трое воздержались.

Напомним, в первом чтении проект документа, который предусматривал голосование депутатов даже за одного-единственного кандидата на пост мэра Великого Новгорода, прошедшего конкурсный отбор, получил поддержку только фракции партии «Единая Россия»: «за» проголосовали 14 депутатов, 12 депутатов проект документа в том виде не поддержали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый порядок избрания мэра Великого Новгорода — голосованием депутатов думы города за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор — вступит в силу после избрания думы Великого Новгорода нового, шестого созыва. Ранее в Великом Новгороде мэр города избирался на прямых выборах. Последним избранным мэром города является Юрий Бобрышев, который выигрывал выборы дважды — в 2008 и 2013 годах.

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