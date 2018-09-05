Карен Шахназаров объяснил неизбежность распада Украины

Москва, , 11:30 — REGNUM Независимые Донецк и Луганск станут примером, что можно уйти от идиотизма, в который погружается Украина. Такое мнение 4 сентября высказал кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Комментируя гибель главы ДНР Александра Захарченко, Шахназаров предположил, что трагедия выгодна руководству Украины. И сейчас режиссер не представляет возможность возврата республик в состав страны:

«Если ситуация не взорвется в военном плане (а я думаю нынешняя Украина не начнет военную кампанию, побоится), то это будет заморожено на долгий срок».

В отличие от других затянувшихся конфликтов постсоветского пространства, где разделение сторон происходило по этническому принципу, противостояние на востоке имеет другие причины и ведет Украину к катастрофе, размывая ее государственность.

«Будет всегда пример, потому что, оказывается, можно всегда уйти от этого идиотизма, который все больше и больше, извините, творит украинская элита. Она пропитана национализмом», — отметил гость программы.

Шахназаров продолжил свою мысль, обращаясь к украинским экспертам:

«Вот этот национализм вас ведет к катастрофе. Понятно, что Украина стала заложником большой геополитической борьбы между Западом и Россией. Это очевидно, она всегда такой была. Но у вас был шанс каким-то образом выскочить из ситуации, а вы загоняете себя все дальше и дальше в катастрофу. И непременно придете к распаду страны».

Напомним, что глава Донецкой народной республики Александр Захарченко и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Ещё 11 человек пострадали.