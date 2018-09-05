Сергей Михеев назвал мягкость к США «родовой травмой 90-х»

Москва, , 11:23 — REGNUM Ожидания результатов выборов в конгресс США не должны определять политику России, убежден политолог Сергей Михеев. Об этом он заявил 4 сентября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Что произойдет, если Трамп победит? — задал вопрос эксперт. — Есть в России заметная группа людей, которая имеет точку зрения, что надо подождать, надо пойти навстречу, надо в чем-то уступить, надо так повернуться, чтобы американцам было повыгоднее. Вот, допустим, мы затаились, и Трамп побеждает на выборах. И после этого что? Трамп отказывается от политики вытеснения российских ресурсов из Европы? Нет. От того, чтобы навязывать Европе свои нефть и газ? Нет. От военной доктрины? Не отказывается. А что тогда произойдет?»

Михеев назвал неоправданное стремление к компромиссу с США «родовой травмой 90-х» и сравнил с хроническим заболеванием.

«Чем меньше мы прогибаемся под внешние условия, зависим от внешних центров принятия решения, тем больше у нас шансов отстоять собственные национальные интересы. Это не означает, что надо желать войны. Но бесконечные отсылки к тому, что давайте смотреть на выборы в конгресс США и из этого выстраивать собственную политику, в лучшем случае от глупости, в худшем — диверсия», — считает политолог.

По мнению Сергея Михеева, в наших головах Соединенные Штаты сильнее, чем они есть на самом деле:

«И это один из серьезных успехов американцев. В виртуальной реальности удалось внушить, в том числе России, что они настолько сильны, мудры и дальновидны, что тягаться с ними не имеет никакого смысла».

Напомним, что выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года, их считают показателем доверия жителей страны президенту Дональду Трампу. Американцы переизберут полностью состав палаты представителей и 33 сенаторов из 100. Также в ряде штатов пройдут муниципальные и губернаторские выборы.