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Reuters: 59% британцев хотят остаться в ЕС

Политика

В опросе приняли участие 2 тыс. 48 человек

Лондон, 5 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  По данным опроса общественного мнения, 59% подданных Соединенного Королевства не желают покидать Европейский союз, сообщает 5 сентября Reuters.

Данный результат стал крупнейшей зафиксированной поддержкой мнения, в соответствии с которым Лондон должен прервать процесс размежевания. В опросе приняли участия 2 тыс. 48 человек.

Напомним, 23 июня 2016 года народ Великобритании проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС. Данную идею поддержали 53%. Лондон должен завершить процесс размежевания 29 марта 2019 года.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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