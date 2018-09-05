Лондон, , 11:27 — REGNUM По данным опроса общественного мнения, 59% подданных Соединенного Королевства не желают покидать Европейский союз, сообщает 5 сентября Reuters.

Данный результат стал крупнейшей зафиксированной поддержкой мнения, в соответствии с которым Лондон должен прервать процесс размежевания. В опросе приняли участия 2 тыс. 48 человек.

Напомним, 23 июня 2016 года народ Великобритании проголосовал на референдуме за выход страны из ЕС. Данную идею поддержали 53%. Лондон должен завершить процесс размежевания 29 марта 2019 года.

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