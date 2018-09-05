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Посол США в Индонезии: торговля людьми — неотложная проблема прав человека

Политика

Посол США выступил с речью на церемонии вручения премии «торговля людьми в героях» в своей резиденции в Ментенге, Центральная Джакарта

Джакарта, 5 сентября 2018, 11:27 — REGNUM  Посол США в Индонезии Джозеф Донован заявил, что проблема торговли людьми является самой неотложной проблемой прав человека в настоящее время, сообщает Sindonews.

Посол считает, что для решения этой проблемы необходимы как юридические, так и политические действия всех стран, в том числе Индонезии.

Выступая на церемонии вручения премии «торговля людьми в героях» в своей резиденции в Ментенге, Центральная Джакарта, Джозеф Донован подчеркнул, что в настоящее время США активно сотрудничает с Индонезией в борьбе с торговлей людьми.

«Торговля людьми является одной из самых неотложных проблем в области прав человека на данный момент, а также является главным приоритетом внешней политики США. В настоящее время у нас есть программа по улучшению защиты жертв торговли людьми в Индонезии», — отметил посол.

Затем он заявил, что в докладе о торговле людьми, опубликованном его страной, подчеркивается важность участия общественности и правительства в преодолении проблемы торговли людьми.

Напомним, в июне 2018 года США опубликовал ежегодный доклад о торговле людьми в мире.

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Торговля людьми
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