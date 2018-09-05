Абади приказал установить ответственность за митинги в Басре

Багдад, , 10:59 — REGNUM Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал провести расследование относительно акций протеста, проходящих в городе Басра, сообщает 5 сентября Al Arabia.

Абади подчеркнул, что лица, которые разжигают протесты будут привлекаться к уголовной ответственности. Что касается сотрудников служб безопасности, то им был отдан приказ применять резиновые пули против протестующих.

Напомним, акции протеста в нефтеносном городе Басра начались в понедельник 3 сентября, в ходе столкновений с полицией по меньшей мере шесть человек погибли, 20 получили ранения.

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