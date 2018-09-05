Обыски продающей бортпитание компании Якутска стали поводом для спекуляций

Якутск, , 11:01 — REGNUM Выемка документов в офисе компании «Аэроторгсервис», которой руководит претендент на пост мэра Якутска Сардана Авксентьева, проводились по делу директора аэропрорта «Якутск» Николая Местникова. Об этом заявили в МВД республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сотрудники управления не имеют претензий к руководству «Аэроторгсервиса». Хотим это подчеркнуть, так как ситуация послужила поводом для спекуляций со стороны разных СМИ», — пояснила News.Ykt.Ru начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сардана Авксентьева рассказала, что сотрудники транспортной полиции потребовали, чтобы она предоставила все договора компании с 2016 по 2018 годы.

Директора аэропорта «Якутск» Николая Местникова, напомним, задержали 6 июля. Его подозревают в вымогательстве взяток от предпринимателей в размере 14 млн рублей. Местников задержан и водворён в СИЗО.

Помимо Сарданы Авксентьевой в мэры Якутска баллотируются спикер гордумы Александр Саввинов («Единая Россия»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»), а также предприниматели Иван Комаров («Гражданская платформа»), Игорь Любарский («Патриоты России»), Владислав Теппор (ЛДПР) и Сергей Асютин («Партия ветеранов России»).