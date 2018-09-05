За выборами мэра Москвы будут следить почти 4 тыс. наблюдателей

Москва, , 10:54 — REGNUM Почти 4 тыс. наблюдателей от Общественной палаты столицы будут контролировать выборы мэра Москвы в Единый день голосования 9 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы.

Как заявил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), всего в Корпус наблюдателей записались 4908 человек, из которых половина имеют опыт работы на президентской кампании.

«Мы обучили 4200 человек, которые в единый день голосования 9 сентября в качестве наблюдателей Общественной палаты столицы будут контролировать ход голосования и подсчета голосов на выборах мэра Москвы», — сообщил он.

В настоящий момент идёт закрепление наблюдателей за избирательными участками, а также выдача им соответствующих направлений.

Член Рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц добавил, что подготовка волонтёров Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы для работы на предстоящих выборах завершилась.

«Хочу отметить, что обучение в Московском парламентском центре прошло на высоком уровне. Особые тренинги прошли наблюдатели, которым предстоит работать на загородных избирательных участках», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, избирательным правом на предстоящих выборах мэра Москвы смогут воспользоваться 2246 человек, находящихся в СИЗО. Также голосование будет организовано на дому и в лечебных учреждениях.

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