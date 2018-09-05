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Сеул: визит в КНДР оживит переговоры о денуклеаризации

Политика

Южнокорейские официальные лица надеются, что визит может оживить динамику переговоров о денуклеаризации между США и КНДР

Сеул, 5 сентября 2018, 10:47 — REGNUM  Специальный посланник Южной Кореи в среду, 5 сентября, покинул Сеул для однодневной поездки в КНДР, чтобы обсудить третью встречу, которая состоится в этом месяце между президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что южнокорейские официальные лица надеются, что визит может оживить динамику переговоров о денуклеаризации между США и КНДР. Переговоры зашли в тупик после того, как президент США Дональд Трамп отменил поездку министра иностранных дел Майка Помпео в Пхеньян.

КНДР вновь потребовала официально прекратить корейскую войну. Глава Института разоружения и мира Северной Кореи Ким Ён Гук заявил, что окончание войны — это первый шаг на пути к укреплению доверия между Вашингтоном и Пхеньяном.

«Принятие мирного соглашения потребует много времени, так как противоречия между сторонами глубоки и сложны», — подчеркнул он.

Напомним, корейская война 1950−53 годов закончилась прекращением огня, а не мирным соглашением, а это означает, что США и Северная Корея по-прежнему технически находятся в состоянии войны.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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