Прокурор выдвинул обвинения против президента Аргентины Маурисио Макри

Буэнос-Айрес, , 10:42 — REGNUM 4 сентября генеральный прокурор Аргентины Хорхе ди Лельо озвучил обвинения в адрес президента страны Маурисио Макри и некоторых членов правительства в злоупотреблении властью при подписании соглашения с Международным Валютным Фондом (МВФ), пишет газета El País.

Прокурор откликнулся на жалобу партии «Народное единство» и народного движения «Достоинство» и направил судье Хулиано Эрколини официальный запрос с требованием возбудить уголовное дело. Помимо Макри, ди Лельо выдвигает обвинения против главы кабинета министров Маркоса Пеньи, министра экономики Николаса Духовнэ, главы Центробанка Луиса Капуто, а также тех, чья причастность будет доказана в ходе расследования.

Им вменяется в вину нарушение обязанностей должностного лица, нарушение Конституции и злоупотребление властью: обращаясь весной к помощи МВФ, президент и его единомышленники не вынесли столь важный вопрос на голосование в Конгресс. Тогда исполнительная власть объяснила это тем, что Конгресс не обладает должной компетенцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне МВФ одобрил выделение кредита Аргентине в размере $50 млрд для борьбы с экономическим кризисом. Это привело к серьезному пересмотру государственного бюджета — массовым сокращениям, закрытию предприятий, прекращению финансирования ряда программ. В начале сентября Макри объявил о закрытии десяти министерств, их функции будут распределены между оставшимися портфелями.

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