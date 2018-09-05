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Звезда КВН окончательно потеряла шансы вернуться на выборы в Екатеринбурге

Политика

Её отправили устранять недостатки в кассационной жалобе

Екатеринбург, 5 сентября 2018, 10:30 — REGNUM  Звезда команды КВН «Уральские пельмени» Юлия Михалкова окончательно лишилась шансов участвовать в выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. Свердловский областной суд вернул ей её кассационную жалобу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, Михалкова обжаловала незаконное, по её мнению, снятие её с выборов по одномандатному округу №9. Однако суд выявил нарушения в предоставленных ею документах. Так, копии обжалуемых ею судебных актов были сделаны ненадлежащим образом и с большими дефектами текста, которые могли возникнуть при копировании. Это затруднило прочтение текста и помешало изучить поданную Михалковой кассационную жалобу.

В суде также отметили. что Юлия Михалкова может снова обратиться в суд, устранив перед этим недостатки. Сделать это можно в течение 6 месяцев после вступления обжалуемых актов в силу.

Напомним, Михалкова была снята с выборов Ленинским районным судом Екатеринбурга. Позднее это решение подтвердил и облсуд.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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