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Послы Южной Кореи провели переговоры с представителями КНДР

Политика

Стороны обсудили подготовку третьего саммита между странами Корейского полуострова

Сеул, 5 сентября 2018, 10:31 — REGNUM  Посланники Южной Кореи провели переговоры с официальными лицами КНДР относительно третьего межкорейского саммита, сообщает 5 сентября Reuters.

Встреча высокопоставленных политиков Корейского полуострова должна состояться позднее в сентябре, она осложняется застопорившимися переговорами между Вашингтоном и Пхеньяном по поводу денуклеаризации полуострова.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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