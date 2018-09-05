Послы Южной Кореи провели переговоры с представителями КНДР

Сеул, , 10:31 — REGNUM Посланники Южной Кореи провели переговоры с официальными лицами КНДР относительно третьего межкорейского саммита, сообщает 5 сентября Reuters.

Встреча высокопоставленных политиков Корейского полуострова должна состояться позднее в сентябре, она осложняется застопорившимися переговорами между Вашингтоном и Пхеньяном по поводу денуклеаризации полуострова.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Читайте ранее в этом сюжете: Разминирование демилитаризованной зоны двух Корей займет 200 лет