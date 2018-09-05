Мэрия Ярославля не считает, что плакаты про «вора» относятся к Слепцову

Ярославль, , 10:20 — REGNUM Плакаты «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле мэра» не задели городские власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель мэра города Алексей Аксютенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эти плакаты появились в разных районах города, причем далеко за пределами округа изготовившего их кандидата в депутаты облдумы.

К Владимиру Витальевичу это не относится. У нас есть только один человек, который занимал пост мэра и который сидит в тюрьме, — это Урлашов. Не знаю, чем господина Климсона так обидел прошлый мэр. То же самое сказали полиции и люди, которые развешивали плакаты. Идет последняя неделя перед выборами, и кандидаты как могут стараются привлечь к себе внимание. По моему мнению, не от большого ума это сделано», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заммэра Ярославля Алексей Аксютенко.

Тот факт, что в Дзержинском районе плакаты демонтировали сотрудники администрации, Аксютенко объяснил трудностями, которые баннеры создают для дорожного движения.

К городским властям никто не обращался за разрешением на размещение такой информации на дорожных ограждениях. Администрация могла демонтировать их, так как они закрывают знаки дорожного движения, светофоры. К тому же сейчас идет реконструкция Ленинградского проспекта, и плакаты могли мешать ремонту ограждений», — говорит Аксютенко.

По словам чиновника, разбираться с плакатами должна избирательная комиссия.

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