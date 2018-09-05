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Разминирование демилитаризованной зоны двух Корей займет 200 лет

Политика

С учетом того, что к разминированию будут привлечены все имеющиеся в Южной Корее инженерные подразделения

Разминирование демилитаризованной зоны двух Корей займет 200 лет
Rishabh Tatiraju
Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи

Сеул, 5 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  Полное разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, займет около 200 лет, заявил 5 сентября представитель южнокорейской армии в эфире радиостанции KBS.

При этом данные расчеты могут быть реализованы только с учетом того, что к разминированию будут привлечены все имеющиеся в стране инженерные подразделения, отметил военный.

Поэтому, подчеркнул он, необходимо создать специальный центр по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам двух стран.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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