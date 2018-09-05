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Андалусия не может прокормить «лишние» 2,5 тыс. детей из Африки

Политика

Власти автономного сообщества просят испанское правительство организовать репатриацию несовершеннолетних в Марокко

Севилья, Испания, 5 сентября 2018, 10:12 — REGNUM  Власти испанского автономного сообщества Андалусия обратились к главе правительства Испании Педро Санчесу с просьбой разрешить проблему содержания несовершеннолетних иностранцев, пишет газета El País 5 сентября.

Местные власти не могут обеспечить опеку 2,5 тыс. несопровождаемых несовершеннолетних и требуют распределить их между другими автономными сообществами Испании. Также они требуют от Мадрида переговоров с Марокко, чтобы обеспечить репатриацию несовершеннолетних, которая предусмотрена двусторонним соглашением между странами от 2007 года. Правительство Андалусии тратит ежегодно €45 млн на содержание 208 приемных центров для детей-иностранцев.

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Всего в Андалусии находятся около 7 тыс. опекаемых властями детей-беженцев, 70% из которых составляют марокканцы. Закон об иностранцах содержит в себе протокол процедуры их возвращения на родину, однако на практике он не реализуется из-за отсутствия содействия со стороны Марокко.

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Политическая жизнь Испании
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