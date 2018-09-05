Торжество демократии: в Камбодже начал работу парламент одной партии

Пномпень, , 10:00 — REGNUM Парламент Камбоджи провел свою первую сессию после всеобщих выборов, прошедших в июле 2018 года, сообщает 5 сентября Reuters.

На заседании присутствовал король Камбоджи Нородом Сиамони. Правящая Народная партия сумела завоевать все 125 парламентских мест, за что подверглась резкой критике со стороны мирового сообщества.

Напомним, парламентским выборам в Камбодже предшествовала жесткая борьба премьер-министра страны Хун Сена с оппозицией. По обвинению в государственной измене был арестован главный оппозиционер Кем Сокха, распущена партия, возглавляемая им.

Сокха был обвинен в предательстве и сотрудничестве с США. Политик обвиняет подобные обвинения. Тем не менее, на торжественном открытии парламентской сессии представители Соединенных Штатов не присутствовали, в отличие от дипломатов из Китая.

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