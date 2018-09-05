Комиссия в Екатеринбурге определилась с кандидатами на пост мэра

Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM В Екатеринбурге члены конкурсной комиссии по избранию главы города назвали желаемых кандидатов на этот пост. Заседание прошло сегодня, 5 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания члены комиссии порекомендовали думе к избранию троих кандидатов. Среди них вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, помощница одного из депутатов Надежда Абакумова и ректор Уральского аграрного университета Виктор Маслаков.

Напомним, документы на конкурс сдали 22 кандидата. Но затем их количество уменьшилось до 19.

Новый мэр может быть определён уже в конце сентября. Решение примут депутаты городской думы.

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