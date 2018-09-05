Среда, 5 Сентября 2018 года
11:10:17 МСК

ДНР: Украина готовится захватить Донбасс за пять суток

Политика

Однако войска республики этого не допустят

ДНР: Украина готовится захватить Донбасс за пять суток
Прыжок «зверя»

Донецк, 5 сентября 2018, 09:45 — REGNUM  ВСУ подготовили 12 тыс. человек для наступления на Донбасс на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 4 сентября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинский генштаб уже разработал план захвата Донбасса. За пять суток ВСУ планируют дойти до границы с Россией, а на захваченной территории добровольческий полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отряды украинской армии будут проводить зачистки.

Однако, заверил Басурин, ДНР полностью готова отразить нападение украинских боевиков.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что ВСУ сознательно завышают свои потери, чтобы накалить обстановку на фронте.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: Киев искусственно завышает собственные потери в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Действия ВС Украины в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить