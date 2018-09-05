«Главное — не допустить эскалации в Донбассе после убийства Захарченко»

Киев, , 09:32 — REGNUM По мнению лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука, в настоящий момент нужно сделать всё для того, чтобы избежать эскалации в Донбассе и дестабилизации ситуации по обе сторон конфликта. Об этом политик заявил обозревателю киевского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану-Фердинанду Вершютцу, комментируя ситуацию после убийства в Донецке главы ДНР Александра Захарченко. Интервью было обнародовано сегодня, 5 сентября.

«Конечно, нужно разъяснить это убийство. Нужно сделать всё, чтобы избежать эскалации, чтобы этот случай не привёл к дестабилизации положения по обеим сторонам фронта. Мирный минский процесс будет продолжаться, ему нет альтернативы, так как это единственное поле, в котором происходят мирные переговоры. Каким было положение до подписания мирных соглашений в феврале 2015-го? Были массированные обстрелы с обеих сторон и массивные разрушения инфраструктуры. Это прекратилось, и это заслуга мирного процесса. Естественно режим прекращение огня неоднократно нарушался, но все равно заслуги мирного процесса огромные. Также готовятся решения по обмену пленными», — сказал Медведчук.

В своем репортаже телеканал ORF отметил, что сам Виктор Медведчук, как и его мирный план по реинтеграции Донбасса, «непопулярны среди национально сознательных украинцев».

«Крестным отцом его дочери является российский президент Владимир Путин — прямой контакт, который необходим, но непопулярен», — говорится в сюжете.

Медведчук также уверен в том, что через прямой диалог с представителями республик Донбасса можно договориться о прекращении боевых действий и достичь мира в Украине.

«Мира можно достигнуть только путём прямого диалога с представителями Донецка и Луганска при помощи России, которая имеет там влияние. Необходимо также одобрение Франции и Германии, как и согласие Украины. Без диалога не будет спокойствия. Диалог не наблюдается, и скорее всего он не будет достигнут до выборов президента в марте следующего года. Поэтому вопрос интеграции в Украину, как и прекращение огня, по-прежнему не решены», — пояснил политик.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка сработало взрывное устройство. В результате этого теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко и его охранник, были тяжело ранены еще несколько человек, в том числе министр сборов и доходов Александр Тимофеев.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Захарченко свидетельствует о нежелании Киева искать мирное решение конфликта в Донбассе.

«Подлое убийство Захарченко — это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», — говорится в заявлении российского лидера.

3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выходить из минского процесса по урегулированию, однако добавил, что после совершенного террористического акта «сложно о чем-то говорить с украинской стороной».

По данным силовиков ДНР, организацией взрыва занимались Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. В рамках расследования убийства Захарченко уже задержано 14 человек, так или иначе связанных с Киевом.